Залоговое рейдерство. Почему надо быть осторожнее с банковскими кредитами

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказывает, как удалось погасить типичный для нашего времени конфликт производственника и крупного банка.

В 2014 году «Россельхозбанк» выдал Далматовскому комбикормовому заводу из Курганской области кредит в 41 миллион рублей на покупку новой техники. 30 миллионов рублей завод за два года выплатил. А в 2016 году начались финансовые трудности, соответственно, просрочки по платежам. Банк потребовал досрочно вернуть остаток, плюс проценты и неустойки.

Выполнить требование завод не смог, и в 2018 году был признан банкротом. Ослаблять условия, пролонгировать договор банк отказался. К переговорам подключился курганский уполномоченный Алексей Чуев, омбудсмены обратились к предправления Россельхозбанка, провели переговоры с участием руководства области. Итог – мировое соглашение, заключенное в прошлом году. Производство по делу о банкротстве завода прекращено. 60 человек сохранили работу и зарплату, завод постепенно гасит долг.

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В комментариях к сообщению Титова люди пишут, что залоговое рейдерство чуть ли не основной источник обогащения топ-менеджеров госбанков. Банки «продают» проблемные долги своим прокладкам (к примеру «”Россельхозбанк’’ передаёт в ТД Агроторг», пишет пользователь Руслан), а те отжевывают активы сплошь и рядом.

Прежде чем брать заемные средства под залог, стоит семь раз отмерить. Конечно, по долгам надо платить. Но кому лучше от того, что попавшее в сложную ситуацию предприятие в одночасье разорится?

«Налоговой инспекции бы этот подход. Без разбора мочит производителей за грехи прошлых лет. Чиновникам все равно, что регион останется без налогов, за счёт которых образуется местный бюджет. Главное – взыскать по самые помидоры, а дальше – хоть не рассветай», – негодует Наталья Горячая.