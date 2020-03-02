Недобросовестным банкирам могут запретить выезд из страны

Центробанк по решению суда сможет временно ограничивать выезд из России руководителям банков в случае введения в кредитную организацию временной администрации или отзыва у неё лицензии. Такое законопроект внесла в Госдуму группа депутатов, во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой.

По мнению авторов проекта, действующие сейчас процедуры не позволяют своевременно пресечь возможность выезда недобросовестных руководителей кредитных и некредитных финансовых организаций для дальнейшего привлечения их к уголовной или имущественной ответственности. Чтобы это изменить, предлагается внести поправки в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также в Кодекс административного судопроизводства РФ.

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Согласно документу, по административному исковому заявлению Центробанка Мосгорсуд может принять решение об установлении временного ограничения права на выезд из страны руководителям кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере, до получения ими статуса подозреваемого (обвиняемого). Такая норма будет распространяться на менеджмент этих компаний.

При этом подача регулятором заявления также является основанием для принятия судом предварительных обеспечительных мер. Речь идёт о временном ограничении права на выезд «до разрешения административного дела по существу и вступления в законную силу решения суда».

ЦБ РФ сможет подать такое исковое заявление при ряде условий. Например, он должен назначить в банк, страховую организацию или ПФР временную администрацию, принять решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и так далее.

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Срок временного ограничения права на выезд из России не может превышать ста восьмидесяти дней.