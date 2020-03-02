Банки выдают меньше кредиток?

Как пишут в СМИ, банки, по сравнению с 2015 годом, резко снизили выдачу кредитных карт.

Как отмечается, количество выданных кредитных карт в начале 2020 года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук). Суммарный лимит по кредиткам снизился на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Уточняется, что данная тенденция связана с действиями Центрального банка по борьбе с нездоровым ростом потребительского кредитования. Кроме того, эксперты связывают охлаждение в сегменте с сезоном — январь традиционно отличается падением количества выданных кредиток.

Очень странная статистика, и, похоже, ничего не имеющая общего с кредитованием населения. Дело в том, что банки в современных технологиях ориентируются очень хорошо, и, тем более, хорошо ориентируются в состоянии финансов населения. Поэтому, кредиты банки сейчас крайне охотно выдают. Кто-то даже очень формально подходят к проверке доходов заемщика. Спокойно принимают «справки по форме банка», которые, мягко говоря, правду показывают не всегда. Сейчас очень популярны следующие кредитные продукты для населения:

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«Виртуальная карта». Карта существует в электронном виде, ее баланс и реквизиты можно посмотреть в личном кабинете или мобильном приложении. Часто за ней даже в банк идти не нужно, все делается удаленно. «Перекредитование», оно же «реструктуризация долгов». Тут выдается один большой кредит, которым погашаются кредиты других банков (или этого же, но должны быть и кредиты в других). Оформляется как «кредит наличными».

Поэтому, «нездоровый рост потребительского кредитования» продолжает свое победное шествие. Банкам нужно выдавать кредиты, работникам банков нужно продавать банковские продукты, потребителям нужны деньги из-за падения благосостояния, а кушать хочется. Все при деле. А так да, кредитки в виде кусков пластика с чипом дают меньше, чего окружающую среду портить?