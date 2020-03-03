Комиссионки могут применять ЕНВД

Минфин в письме № 03-11-11/7751 от 06.02.2020 пояснил условия применения ЕНВД при розничной торговле товарами по договору комиссии.

В отношении деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту, розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, можно применять ЕНВД,

В соответствии со статьей 990 ГК по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Таким образом, деятельность налогоплательщика по осуществлению розничной торговли подлежит обложению ЕНВД в том случае, если этот налогоплательщик реализует товар от своего имени через объект организации торговли, который принадлежит или используется им в предпринимательской деятельности на правовых основаниях (собственность, аренда и т.п.).