Можно молча платить, а потом разом вернуть всю банковскую комиссию по 115-ФЗ

Дело о судебном возврате комиссии по антиотмывочному Закону 115-ФЗ.

Саратовская компания ООО «СЕВЕРСНАБ» обслуживалась в банке «Авангард» с 2014 года. В 2017 году операции клиента были признаны банком сомнительными.

Анализ результативной части суда первой инстанции показывает, что «Авангард» был прав в своих выводах о сомнительной составляющей в деятельности клиента:

– выплата зарплаты ниже прожиточного минимума без оплаты страховых взносов;

– компания платит за подшипники, а деньги поступают за мебель и кабельную продукцию;

– соотношение налогов в объеме списания со счета составляет 0,14%, что ниже сомнительного порога 0,9% (обозначенного ЦБ);

– много операций в адрес физических лиц с основаниями «под отчет», «за юридические услуги», «по договору поручения»;

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– по счету не проводятся платежи, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия (аренда, канцелярия и пр.).

Далее банк уведомляет клиента, что теперь он вынужден уделять повышенное внимание его операциям согласно рекомендациям ЦБ, и за это клиент должен дополнительно платить банку 0,3% от суммы каждого платежа. Официально это называется «Дополнительный финансовый контроль».

Клиент продолжает работать по счету еще 2 года. За это время он выплатил банку 44 тыс. рублей комиссии. После закрытия счета в сентябре 2019 года ООО «СЕВЕРСНАБ» обращается в суд о взыскании незаконно удержанной комиссии за «Дополнительный финансовый контроль» и проценты в размере 3 тыс. рублей.

Суд первой инстанции отказывает компании, однако после апелляции иск удовлетворяют и обязывают банке «Авангард» вернуть удержанную комиссию компании.