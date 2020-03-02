Минималку для медиков и педагогов поднимут вдвое

АДИМ монополизм - это не одна программа. Не ТОТ Учет

Natali Kr а как обязательное чипирование решает проблемы беспризорных собак? Они ж самостоятельно размножаю... Города продвигают введение налога на владельцев собак

forest_imp Сейчас чипирование делается добровольно по желанию владельца, более распространено клеймение (точ... Города продвигают введение налога на владельцев собак

MaxC Написано же "погибло несколько домашних собак".(((И "девушка сама опасается", так как это УК.Вы г... Города продвигают введение налога на владельцев собак

Natali Kr Я вообще не бухгалтер. Мне - фиолетово.Но я не люблю закидонов с логикой. Так что вы уж определит... Не ТОТ Учет

ДмитрийW а как тогда "зоозащитникам" воровать деньги из бюджетов городов на теме отлова животных если всё ... Города продвигают введение налога на владельцев собак

ДмитрийW хоть кто то работал против бродячих собак, спасибо девушке.... Города продвигают введение налога на владельцев собак

Кошки Рyлят А как в бумажную трудовую правильно внести запись об отмене перехода на электронный вариант?... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

ДмитрийW а давайте добровольные номера на машинах введём? - такой же бардак начнётся и в машинах.... Города продвигают введение налога на владельцев собак

ДмитрийW обязательного чипирования собак вполне хватит. Поймала собаку служба отлова - дальше как в США.... Города продвигают введение налога на владельцев собак

ДмитрийW общества кинологов будут выдавать, после прохождения обучения. А налоги на собак направить на сод... Города продвигают введение налога на владельцев собак

ДмитрийW давайте просто разрешим увольнять женщин с детьми - инвалидами просто по решению предприятия? И в... Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

Сергей Орешков Ну скажем напрямую не поддерживается, а вербально очень и очень. Отрицать монополизм этой компани... Не ТОТ Учет

memolot Статья от 2006 года. Автор предполагал все правильно. Остается добавить что услуги факторинга ста... Факторинг или кредит?

Balron Unity Уже давно есть банкоматы, которые принимают доллары, в т.ч. мятые и рваные (не сильно)... Почему деньги лучше хранить в долларах

Natali Kr эээээ.... то есть вы признаете, что ни о каком монополизме речи не идет?..... Есть программы "луч... Не ТОТ Учет

ПлатформаОФД Эксперты и все, кто комментирует новость, опираются в первую очередь на действующее постановление... Обувная маркировка. Что будет с марта?

Natali Kr Вот здесь ваш комментарий вообще не уместен. Это желание женщины описано выйти по столь идиотской... Сотрудница с ребенком имеет право работать по выбранному ей самой графику

Сергей Орешков Учитывая что имею опыт работы со всем что вы перечислили и даже немного больше, однозначно 1С - в... Не ТОТ Учет

Natatalka Ну, не знаю, что там насчет монополии, но даже без этого у 1С на мой взгляд есть масса достоинств... Не ТОТ Учет

РюмкаБезысходности Ну этой конторы нет уже несколько лет))) Уж не знаю от чего скончалась.... «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров начали проверять на полиграфе

РюмкаБезысходности Как у нас любят заботится о блоховозах. Пока это ничего не стоит. Впрочем как всегда "защитники" ... Города продвигают введение налога на владельцев собак

Невоспитанная Дома строят на курортах, а дороги, коммуникации и социальные объекты - нет. Летом одна сплошная ... Квартиры у моря будут давать в ипотеку всего под 2,7%