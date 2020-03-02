Минималку для медиков и педагогов поднимут вдвое

В Госдуму внесен законопроект № 911641-7 с поправками в ТК.
Проектом установлено, что базовая ставка заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений не может быть ниже двукратного МРОТ, установленного в субъекте Российской Федерации.
Речь идет о медиках и педагогах.
Авторы проекта — депутаты от КПРФ.
Планируемый срок вступления в силу закона — 1 января 2021 года.
Учитывая установленный на 2020 год МРОТ в размере 12 130 рублей и совокупную ставку социальных страховых взносов 30,2 %, общий объем дополнительных расходов на установление минимальной заработной платы педагогических и медицинских работников на уровне двух МРОТ может составить 620,7 млрд. руб. в год с учетом уровня цен 2020 года и повышения базовых ставок всех педагогических и медицинских работников на один МРОТ, отмечается в пояснительной записке к проекту.