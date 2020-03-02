Налоговики умасливают раздражение словцом, если высылают дикие требования

Над.К И что же вас там так развеселило? Малограмотная статья ни о чем. Или вас веселит то, что для ИП с... Города продвигают введение налога на владельцев собак

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VikaV2193 Вот, это очень правильно! 1С - это много и стандартно. Действуйте не стандартно, более тонко. И б... Не ТОТ Учет

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Кошки Рyлят Потому что на каждый нуралиевский болт, который корчит из себя правую резьбу всегда найдется... Не ТОТ Учет

Elena Titova Добрый день. Был замечательный калькулятор, но теперь не видно не одной цифры из вводимых данных.... Расчет платежей для налога УСН 6%

VikaV2193 Нет, стандартная правая. Левая для нестандартных случаев. Я не оправдываю 1С. В свое время, это б... Не ТОТ Учет

VikaV2193 С баранами надо говорить на их языке. )) "Человеческого" они не понимают ))... Не ТОТ Учет

Сергей Орешков Стандартная и левая резьба тоже, для каждой своё предназначение. в попытках оправдать 1с не опуск... Не ТОТ Учет

Сергей Орешков Понятно, здесь тоже логики не будет, спасибо за беседу. Не ТОТ Учет

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Wern Ну это как в цыганской семье: кто раньше встал - тот красивее оделся. У первых всегда преимущест... Не ТОТ Учет

VikaV2193 Знаете почему стандартной считается правая резьба? Не ТОТ Учет

Сергей Орешков Грамотный пиар в свое время - по типу вы не сдадите отчетность если она не будет из нашей програм... Не ТОТ Учет

Кошки Рyлят Вот из последнего спама от 1С:Прислано, якобы, как оф. рассылка 1С, но адрес отправителя поддельн... Не ТОТ Учет

VikaV2193 Потому что бухгалтеры - бараны! Это ж очевидно )) Не ТОТ Учет

alex_96 У нас любят налоги, да еще как! А еще развеселило это новшество https://bankiros.ru/news/v-gosdum... Города продвигают введение налога на владельцев собак

Natali Kr А лично вы как объясняете лидирующее положение 1С на рынке? ну если - программа плохая, маркетинг... Не ТОТ Учет

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alex_96 Как вам позиция нашего рубля? Доллар и евро растут... Коронавирус спровоцировал биржевую панику

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VikaV2193 С чего вдруг Вы мне запрещаете что либо искать? ))Я просто хотела, что Вы указали место, в которо... Не ТОТ Учет

Сергей Орешков Для вас ее нет и не будет и не пытайтесь ее найти) Не ТОТ Учет

VikaV2193 В моих словах нет логики, это понятно. Хочу понять Вашу логическую цепочку. Где она?... Не ТОТ Учет

Сергей Орешков понятно, логики в обсуждении мне не видеть как своих ушей) уже привык если упоминаешь 1с значит л... Не ТОТ Учет

РюмкаБезысходности Ну как минимум один плюс есть: больше нельзя "не выдавать" трудовую при увольнении. А то ведь час... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

VikaV2193 Вот и ответ! Бухгалтерией занимаются, как всем известно только бараны. Почему ж Вы ориентируете... Не ТОТ Учет

РюмкаБезысходности Собака в городе должна быть в наморднике. Точка. Это нормальное требование к безопасности окружаю... Города продвигают введение налога на владельцев собак

forest_imp Не решает никак, согласен, но и налог не решит тоже. Что сейчас деньги на это выделяются, что пот... Города продвигают введение налога на владельцев собак

Сергей Орешков Продается за счет стада баранов, которым на курсах и при обучении вдолбили что только 1С. Все ваш... Не ТОТ Учет

VikaV2193 С удовольствием прочитаю Ваши аргументы в пользу чьего то другого маркетинга. )... Не ТОТ Учет