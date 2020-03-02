Налоговики умасливают раздражение словцом, если высылают дикие требования

«Вежливого, доброго, весеннего утра вам», – желает Сергей Кошелев, бывший глава УФНС по Владимирского области, а ныне налоговый консультант. В его руки попал очередной шедевр налоговиков – требование о представлении документов.
В документе вместо ссылок на нормы НК РФ, налоговики закидывают бухгалтеров показной вежливостью. Видимо, это последний элемент давления: как отказать, если инспектор почтительно и деликатно просит подать кучу документов:
– оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам за год;
– оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60,62,66,67,76 с обязательным указанием ИНН контрагентов;
– пояснительную записку, характеризующую суть хоз. операций;
– пояснение неординарных операций.
– Штатку, копию договора аренды помещения.
Инспектор напирает: есть же обычаи делового оборота, вот мы к вам уважительно, и вы – будьте добры.
«При этом заявлен не убыток, да и льгот нет... сумма к начислению и уплате... и не плохая. Зачем им столько документов? Кто их анализировать будет в таком объеме? Да и хранить где это всё наше добро?», – вопрошает Кошелев.