Не все бухгалтеры ругают 1С. Некоторые хвалят

В ходе обсуждения темы, посвященной бухгалтерской программе, читательница «Клерка» поделилась в комментариях своим мнением относительно 1С и не только.
Не секрет, что бухгалтеры частенько ругают 1С — то то не так, то это не эдак... При этом в основной массе именно этой программой чаще всего и пользуются.
По словам нашей читательницы, она начинала изучать учет в ручном режиме с помощью самолетиков. Когда же начала вести учет в 1С, изучение программы не вызвало трудностей.
Бухгалтер в развернутом комментарии сравнила свои ощущения от работы в других учетных программах с 1С. В каждой программе есть свои недостатки. Но, как говорится, хорошо там, где нам нет.
По ее мнению, выходит, что 1С не так уж и плоха.
«Так вышло, что 1С вообще не потребовала времени на обучение работе в ней и всё требуемое мне даёт в более чем удобоваримом формате, и за это я готова мириться с некоторыми её очевидными недостатками», — пишет наша читательница.
Инфо.Бухгалтер, кстати, отругали в этом же комменте:
«Меня в своё время он убил тем, что журнал операций за каждый год загружался отдельно, ведомость остатков и оборотная ведомость это совсем разные отчеты, которые нужно искать в разных местах, разные модули программы живут какой-то своей жизнью».
Про Сбис такое мнение:
«Бухгалтерия от Сбиса в этом плане оставила гораздо более благостное впечатление в сравнении с этими двумя, но учетная аналитика, на мой взгляд всё же отстаёт от вариантов и разнообразия, которые предлагает 1С».