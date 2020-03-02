Не все бухгалтеры ругают 1С. Некоторые хвалят

В ходе обсуждения темы, посвященной бухгалтерской программе, читательница «Клерка» поделилась в комментариях своим мнением относительно 1С и не только.

Не секрет, что бухгалтеры частенько ругают 1С — то то не так, то это не эдак... При этом в основной массе именно этой программой чаще всего и пользуются.

По словам нашей читательницы, она начинала изучать учет в ручном режиме с помощью самолетиков. Когда же начала вести учет в 1С, изучение программы не вызвало трудностей.

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Бухгалтер в развернутом комментарии сравнила свои ощущения от работы в других учетных программах с 1С. В каждой программе есть свои недостатки. Но, как говорится, хорошо там, где нам нет.

По ее мнению, выходит, что 1С не так уж и плоха.

«Так вышло, что 1С вообще не потребовала времени на обучение работе в ней и всё требуемое мне даёт в более чем удобоваримом формате, и за это я готова мириться с некоторыми её очевидными недостатками», — пишет наша читательница.

Инфо.Бухгалтер, кстати, отругали в этом же комменте:

«Меня в своё время он убил тем, что журнал операций за каждый год загружался отдельно, ведомость остатков и оборотная ведомость это совсем разные отчеты, которые нужно искать в разных местах, разные модули программы живут какой-то своей жизнью».

Про Сбис такое мнение: