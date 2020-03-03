Утверждена новая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

Если это правда, то за перекушенную пополам таксу и кучи разорванного мяса прописку в ад вы себе ...
Безопасность в смысле окружающего животного мира, сложно описать на федеральном уровне. Хотя, пр...
Ругают программу только те, кто не умеет ей пользоваться. И в принципе не понимают бух.учет. И эт...
"Дав чаевые официанту Вы, возможно, спасли для Человечества еще одного Гения" (ц) А. Эйнштейн.Но,...
вот да, очень хочется само решение суда увидеть
я бы в лес их отправила и написала примерно: Мероприятия налогового контроля четко прописаны в НК...
Слишком много слов. Лучше идите и наведите порядок среди собачников, которые позволяют своим сявк...
Очередной зоофил. Как у тебя ума хватает сравнивать собаку и человека?! А есть уверенность, что в...
И так по каждому работнику ))
Не могли бы подсказать реквизиты дела?
Все просто, клиенты со всех концов земного шара обращаются к Дата центру в Москве, и если провайд...
И справки вообще не приношу.
Ну, не знаю. Когда мне надо куда-то идти то я предупреждаю работодателя и потом это время отрабат...
Когда уже отменят это пережиток социализма? Почему работодатель должен оплачивать дни учебы, на к...
В данном случае, во взаимоотношениях ФНС и экспертной организации просматриваются признаки фиктив...
Перестаньте писать глупости. Лично я работаю за МКАДом и получше вас знаю что и как происходит. Т...
о господи.... специалисты хреновы.За трудовую книжку несет ответственность работодатель. Если он ...
Вы бы хоть чуть чуть изучили вопрос прежде всего писать подобные вещи. Особенно меня умилило "ука...
Понятно, здесь тоже вместо доводов - оскорбления. А это всегда наводит на мысли об отсутствии д...
Не закроют, не для того создавали.
в графе 13 «Расписка работника в получении трудовой книжки» книги учета движения т...
Подождите-ка... За превышение скорости на 40-60 км/час штраф 4 тыс. кто-то считает грабительским?...
Деньги надо с народа снять, госпошлину же платить надо.
Безопасность - полномочия федералов! Вопрос с налогами возник не по причине наличия средств на пр...
А вот и нет) "Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считае...
Вот бы еще на наше возмущение грядущими штрафами за аудит и бухотчетность так правительство отреа...
а лучше сразу в кожу вшить чип для таких желающих
человек сам пишет себе законы. Но никто ему не позволяет лишать жизни других существ, тем более т...
у фашизма тоже было опрвдание их идей
а собаку куда, которая уже есть? Жизнь дорожает,зарплаты обесцениваются. Что делать с уже имеющим...
Блоховохзы? А люди тоже педикулезом страдают, причем дети в детсадах частенько, давайте уж тогда ...
Сразу видно,что вы не собачник. Есть породы-пылесосы. Это все охотничьи. Они на поводке идут и но...
все верно бардак в головах людей, кроме собачих фекалий столько мусора на улицы выкидывается теми...
У нас пересчитывают без суда после обращения в Республиканскую ФНС...
Да конечно, то есть те кто и так забирает с улиц из приютов собак вынуждены будут кроме трат на с...
Я вас разочарую, чип поставить можно и сейчас, но он не гарантирует отслеживание потеряшек, их ме...