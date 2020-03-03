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Утверждена новая декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

Минприроды изменило форму и правила представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Приказ от 30 декабря 2019 № 899 зарегистрирован в Минюсте 25 февраля и официально опубликован.

В документе содержатся, в частности, следующие изменения:

  • планы снижения выбросов и сбросов заменены на планы мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности. Организации водоотведения могут использовать существующие планы снижения сбросов в водные объекты до окончания срока их действия. По объектам I и II категорий можно использовать существующие планы снижения выбросов и сбросов до получения комплексных экологических разрешений, подачи декларации о воздействии на окружающую среду;
  • уточнено, что декларация о плате, представленная в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью, в этом случае ее представление на бумажном носителе не требуется;
  • в новой редакции изложены разделы формы декларации, касающиеся расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет, и расчета суммы платы за размещение отходов (с учетом разграничения: расчет суммы платы за размещение отходов производства и расчет суммы платы за размещение ТКО);
  • учтены изменения, внесённые в ранее утвержденные Правила исчисления и взимания платы за НВОС, в связи с переходом на новую систему экологического нормирования, построенную на категорировании объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Новый приказ вступит в силу 8 марта, при этом срок представления декларации за 2019 год истекает 10 марта.

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Кто и когда должен вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду

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