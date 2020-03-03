Почему «Мультибухгалтер» отключился. Виной всему хостинг-провайдер «Мастерхост»

Облачный сервис для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер» сбоит. Виной всему хостинг-провайдер «Мастерхост».

Организация сначала списывала неполадки на переоборудование и только к вечеру призналась, что проблемы значительно серьезнее.

«Бизнес по-русски! Мы недооценили, что такое вообще возможно. Вчера начался сбой с доступом к сайту. Сайт на крупнейшей площадке «Мастерхост». Объясняли сбой установкой оборудования. Только поздно вечером «Мастерхост» выпустил релиз, что у них разгорелась корпоративная война, которую они скрывали. В итоге тысячи сайтов оказались у них в заложниках. На остальных площадках ажиотаж в связи с массовым переходом с «Мастерхоста», но мы уже все согласовали и переезжаем на новый хост, первый по рейтингу», – комментирует происходящее Андрей Жильцов, руководитель компании «Мультибухгалтер».

Жильцов уверяет, что все данные скопированы и не будут утеряны. Сейчас сайт по-прежнему не загружается.

Перебои в работе сервисов хостинг-провайдера и регистратора доменных имен «Мастерхост» начались еще вчера утром. И только около 21:00 2 марта «Мастерхост» опубликовала на своей странице в Twitter официальное заявление о захвате дата-центра, который обслуживает .masterhost, бывшим собственником компании. В группе объяснили, что он периодически инициирует проблемы в работе оборудования.

В компании заверили, что пытаются урегулировать ситуацию. Другие детали не сообщаются. Основанный в 1999 году «Мастерхост» – один из первых хостинг-провайдеров и регистраторов доменов в России.