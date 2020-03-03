По московскому или местному? Часовые пояса подставляют бухгалтеров с отчетность в ИФНС и ПФР

Страна у нас большая и часовых поясов много. По какому времени принимается отчетность налоговыми органами и ПФР? Этот вопрос обсуждают сегодня в «Красном уголке бухгалтера».

Все началось с грустного сообщения бухгалтера на удаленке:

«Вчера отправила вечеров СЗВ-СТАЖ по фирме в Магадане и получила сообщение, что у них уже новый день наступил, поэтому отчёт опоздал. Самое обидное, что теоретически я была в курсе таких ситуаций, а на практике — сморозила»

Оказывается, некоторые бухгалтеры сдают отчетность фирм в очень далеких регионах. Например:

«Я сдаю отчётность на Чукотке. Время московское. Всегда в запасе есть 9 часов»

Как выяснилось в процессе обсуждения, налоговая отчетность принимается по московскому времени. А вот отчетность в ПФР — по местному. Об этом есть предупеждение в Контуре, рассказали пользователи этой системы.

Так что отправляете отчетность, проверяйте часовой пояс, а то можете и опоздать.