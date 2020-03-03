Мошенники все чаще воруют бонусы и баллы

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

С проблемой столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.;

Он описал два варианта обмана. В первом злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Во втором варианте мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту.

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Интерес злоумышленников оправдан: программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей по 30-и крупнейшим ритейлерам, посчитал Алексей Сизов. Он подчеркнул, что накопленные баллы можно легко монетизировать — во многих магазинах ими можно оплатить от 30 до 50% покупки.

Во втором полугодии 2019-го количество мошенничеств с бонусными программами увеличилось в полтора раза по сравнению с первыми шестью месяцами, оценил для «Известий» руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин. По его словам, это связано с увеличением конкуренции среди ритейлеров, ростом объема онлайн-покупок и переходом программ лояльности в цифровой формат. Кроме того, играет роль безответственное отношение самих клиентов: лишь 20% из них помнят, имеют ли они право на льготы и в каком объеме, поэтому мошенники безнаказанно и незаметно их крадут.

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В Роскомнадзоре «Известиям» сообщили, что мошенничество в интернете находится вне зоны компетенции службы, а бонусы — это не персональные данные