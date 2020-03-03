Счета Навального, его жены и родителей заблокированы за минус 75 млн

Алексей Навальный обвиняет президента в воровстве денег своей семьи. Первой вечером 2 марта пожаловалась жена оппозиционера.

«У меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит «минус 75 миллионов рублей. Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?»

Через несколько минут стало известно, что заблокированы счета отца и матери Навального.

«Обидно, послезавтра пенсию должны перечислить. Теперь пропадет», – расстроились родители.

Еще через некоторое время Навальному написал сын Захар: кто-то забрал со счёта 30 тыс. рублей, которые он накопил из карманных денег. Через час, что счет заблокирован, обнаружила дочь Навального – Дарья.

После этого Навальный проверил интернет-банк и увидел, что и у него все карточки заблокированы.

📌 Реклама Отключить

«Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то». Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК».

Карты заблокировали также родственникам директора ФБК Ивана Жданова.

Алексей Навальный связывает блокировку, в том числе, с годовщиной выхода «Он вам не Димон», уничтожившего рейтинг лидера «Единой России» Медведева.

«Дело ФБК полностью сфабриковано, и его суть в том, что они просто объявили все пожертвования, которые вы нам переводите, «незаконно отмытыми средствами нелегального происхождения». У кучи людей счета и раньше были заблокированы, но мои не трогали — я никогда ни одной копейки не получал ни из ФБК, ни из любых пожертвований вообще. Наоборот — сам перечислял. Какое отношение к ФБК имеют мои родители, или Захар, или отец Жданова — тут и говорить смешно», – подытоживает Навальный.