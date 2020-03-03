Власти получат миллиарды рублей утилизационного сбора. Но заплатим за это мы все

Бизнес предупредил, что из-за изменения правил утилизации могут резко подорожать бытовые товары. И все из-за расширенной ответственности предпринимателей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки.

По замыслу Минприроды, который активно поддерживает «Российский экологический оператор» и намерена рассмотреть Госдума, через год упаковка от товаров должна подвергаться 100-процентной переработке, а к 2024 году еще 54 группы товаров должны перерабатываться без остатка. Об этом уже писала газета «Ведомости».

Чиновники ожидают крупных бюджетных поступлений, экологи сомневаются, что данная инициатива поможет природе, пишет BFM.ru. А производители уже подсчитали, во что их РОП обойдется конечному розничному покупателю.

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Логика инициатив Минприроды проста: сегодня большинство предпринимателей обходят и так небольшие — в районе 15% — нормативы утилизации и экологический сбор. Жесткого контроля за неплательщиками Росприроднадзор не ведет.

Все изменится, если ввести расширенную ответственность предпринимателей. Во-первых, бюджет получит около 136 млрд рублей в год вместо запланированных на этот год неполных 3 млрд рублей.

Во-вторых, красиво звучит сама формулировка: всеобщая 100-процентная утилизация. Это и текстиль, и полиграфия, и шины, и зеркала, и пластик, в том числе упаковка, не считая электроники, бытовой техники и всевозможных батареек с аккумуляторами. Правда, даже экологи, постоянно критикующие культуру обращения с отходами, призадумались: таких нормативов нет нигде в мире.

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В-третьих, следить за сбором средств будет ФНС, у которой это получится явно лучше, чем у Росприроднадзора. Кроме того, россияне сегодня платят за вывоз и утилизацию отходов 180 млрд рублей в год, а после того, как процесс будут оплачивать компании, граждане сэкономят. Но это теория.

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что за все заплатит покупатель. Стиральные машины подорожают в рознице на 18%, больше чем на 10% вырастут цены на холодильники, микроволновки, кондиционеры, водонагреватели, подсчитала ассоциация «СКО «Электроника и утилизация» (в нее входят популярные бренды бытовой техники). Оптовые цены на шины вырастут, по экспертным оценкам, на 4-7%.

Предприниматели уже называют РОП новым оборотным налогом. Сбор денег в бюджет не означает