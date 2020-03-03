Бухгалтеры жалуются на обновление облачной 1С

Бухгалтеры недоумевают — почему облачную программу «1C: Фреш» надо обновлять в последний день сдачи отчетности? Путь это обновление проводится и ночью.

«2 марта в 23.30. Обновляются базы работать невозможно. Один отчет отправила от балды. Они вообще нормальные?», — пожаловалась Анастасия в Красном уголке бухгалтера.

2 марта был последний срок сдачи нескольких отчетов. Неужели нельзя было полчаса подождать для запуска обновления, недоумевает автор темы.

Часть коллег Анастасии не смогла удержаться и не дать банальный совет не сдавать отчетность в последние минуты. Забывая о том, что ситуации бывают разными.

Впрочем, были и такие мнения:

«У всех, не только 1С, в период 23-03 обновления грузятся, это нормально, а когда? С 9 до 17 что ли?». «Я первое время злилась тоже на их время обновлений. А теперь благодарна, они отучили меня работать посреди ночи».

Но вопрос к «1C: Фреш» остается — что такого срочного потребовалось обновить за полчаса до окончания срока сдачи отчетности и почему нельзя было часок подождать?