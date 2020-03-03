Слушания по спору Тинькова и налоговой США пройдут 27 апреля

Слушание по спору налогового управления США и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова пройдет в суде Лондона 27 апреля 2020 года, пишет ТАСС. Тиньков отпущен под залог, но вплоть до суда обязан оставаться в Лондоне.

Директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк пояснил BFM, что претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта. Также бизнесмен мог просто не получить подтверждения от властей, что у них нет претензий после оплаты этого налога.