Слушания по спору Тинькова и налоговой США пройдут 27 апреля

Слушание по спору налогового управления США и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова пройдет в суде Лондона 27 апреля 2020 года, пишет ТАСС. Тиньков отпущен под залог, но вплоть до суда обязан оставаться в Лондоне.
Директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк пояснил BFM, что претензии налоговой могут быть связаны с неуплатой налогов при отказе от американского паспорта. Также бизнесмен мог просто не получить подтверждения от властей, что у них нет претензий после оплаты этого налога.
«Если Тиньков действительно сдал свой паспорт, то есть не просто уехал из США, а его сдал, все как положено, по американским законам необходимо платить или определенное количество лет после этого налоги и в дальнейшем продолжать, как будто вы являетесь налоговым резидентом, или заплатить так называемый единоразовый налог на перевоз активов».