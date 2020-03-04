Форму РСВ опять хотят поменять. Но ФНС против

В ФНС поступило предложение из ФСС модернизировать форму РСВ, включив туда информацию о количестве застрахованных лиц женского пола.

Предлагается дополнить строки 010 «Количество застрахованных лиц, всего (чел.)» и строки 015 «Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего (чел.)» приложения 2 к разделу 1 РСВ строкой «в том числе количество женщин, всего (чел.)».

Но ФНС возразила. Как разъясняется в письме № БС-4-11/2840@ от 18.02.2020, это противоречит нормам НК. Согласно статье 80 НК налоговые органы не вправе требовать от плательщиков страховых взносов включения в расчет сведений, не связанных с исчислением и уплатой взносов.

Кроме того в РСВ есть раздел 3, который заполняется на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода и содержит показатель «Пол».

Так что при желании узнать количество женщин можно, проанализировав раздел 3.

ФНС также сообщает, что в случае необходимости включения сведений из раздела 3 РСВ в части количества женщин, в пользу которых начислены выплаты, в перечень информации, передаваемой в ФСС, необходимо внести изменения в Соглашение об информационном обмене ФНС и ФСС от 30.11.2016 № ММВ-23-11/27@/02-11-13/06/5262П, а также Протокол информационного взаимодействия между ФНС и ФСС от 29.12.2017.