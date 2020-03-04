Если недвижимость когда-то использовалась ИП, доход от ее продажи не освобождается от НДФЛ

Бывший ИП в 2018 году продал нежилое здание, которое использовал в бизнесе. Этим зданием он владел много лет.

Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/7778 от 06.02.2020.

Как известно, при продаже недвижимости физлица могут не платить НДФЛ, если владели ею более минимального срока. Однако это правило не распространяется на доходы, получаемые физлицами от продажи имущества, непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

Поэтому ИП придется заплатить налог, без огладки на срок владения зданием и даже при том условии, что он прекратил предпринимательскую деятельность.