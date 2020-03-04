Налоговая на семинарах припугивает бизнесменов, что все про них знает

И что ее возможности по взысканию долгов «безграничны»...

Линия поведения налоговой гнется по-разному от региона к региону. И если одни налоговики предпочитают чрезмерно вежливый оборот, другие жестят.

В УФНС по Приморскому краю состоялось публичное обсуждение по вопросу правоприменительной практики налоговых органов, сообщает KONKURENT.RU. Руководитель управления Елена Астайкина в очередной раз повторила, что за признаками неплатежеспособности они видят повод к уголовному расследованию, а возможности налоговой по взысканию долгов, внимание! «безграничны».

Сначала на семинаре, как обычно, рассматривались новшества законодательства 2020 г., которые касаются имущественных налогов, НДФЛ и страховых взносов. Плательщикам, в том числе резидентам свободного порта и ТОСЭР, посоветовали сообщать об имеющихся льготах на уплату налогов и сообщать о них в заявлениях «в конце налогового периода». Астайкина посетовала, что, как и прежде, «сплошь и рядом» предприниматели выдают зарплату по серым схемам – официально МРОТ, а остальное – в конвертах.

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«У нас 70% населения закредитовано, – напомнила руководитель УФНС. – И когда человек подает заявление на возврат НДФЛ, допустим, по ипотечным выплатам, обнаруживается, что реальные платежи по налогу намного меньше, чем он рассчитывал».

Отдельным вопросом обсуждалась ответственность юридических и физических лиц в процедурах банкротства.

«Новая мода – предприниматели говорят: начисляйте налоги, страховые взносы, все равно подам на банкротство, - сказала Елена Астайкина. – Не стоит забывать, что возможности по взысканию задолженностей у налоговой службы сегодня безграничны. Соответствующая судебная практика наработана. Это не только субсидиарная ответственность физических и юридических лиц. Даже если вы передали средства, имущество аффилированным лицам, это совсем не значит, что данные активы ‘’спрятаны’’».

Налоговики предупреждают, что создают специальные рабочие группы, которые будут рассматривать дела о банкротстве в части уклонения от обязательных платежей.