ПФР начнет слать новые письма счастья. Что в них будет

45-летние граждане получат письма из ПФР о размере будущей пенсии.

На днях Минтруд опубликовал уведомление о разработке законопроекта, цель которого — создание для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение.

Власти планируют оптимизировать механизм назначения и выплаты пенсий с учетом развития современных информационных технологий.

Кроме того, будет организовано заблаговременное информирование застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и выплатах за счет средств пенсионных накоплений.

Текст проекта пока не опубликован, но сегодня Минтруд рассказал о будущих нововведениях.

Граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления ПФР о размере будущей пенсии. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

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Уведомления будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того, как человеку исполнилось 45 лет. Сведения также можно будет получить, обратившись в ПФР.

Такая временная отсечка неслучайна, поскольку к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией и у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии.

Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

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По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, проактивное информирование граждан позволит каждому россиянину правильно спланировать свою будущую пенсию. «Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, — отметил Андрей Пудов. — В уведомлении мы также отразим информацию, которая поможет человеку повысить пенсионные права к моменту завершения своей трудовой деятельности».

Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда).