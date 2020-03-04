От бумажной трудовой можно отказаться и после 2020 года

До 31 декабря работник должен подать заявление о выборе формата трудовой книжки. Но что будет, если он такое заявление не подаст?

Означает ли это, что теперь никогда в жизни он уже не сможет перейти на электронную трудовую и всегда будет вынужден пользоваться бумажной книжкой?

Конечно, нет, пояснили в Минтруде.

В случае если работник не подал работодателю заявления о выборе способа ведения книжки, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в бумажном виде.

При этом работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки, имеет право в последующем подать заявление о переходе на электронную книжку.

Таким образом, законом предусмотрена возможность работника в последующем отказаться от ведения бумажной трудовой книжки и предоставления ему электронных сведений о трудовой деятельности.

Данное разъяснение содержится в письме Минтруда № 14-2/В-141 от 11.02.2020.