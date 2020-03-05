Дядя подарил вам квартиру? Придется уплатить налог

Дядя не является близким родственником по отношению к племяннику, поэтому при получении от него квартиры в дар придется уплатить НДФЛ.

От обложения НДФЛ освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. Однако налог платить не надо, если если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом.Т.е. супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами. Такое условие указано в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ.

Дядя не является близким родственником в соответствии с Семейным кодексом. Таким образом, доход, полученный в виде стоимости подаренного недвижимого имущества облагается НДФЛ и его надо задекларировать, подав форму 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительству племянника.

Такие разъяснения дало Управление ФНС по Санкт-Петерубургу.