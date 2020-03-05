Если ИП закрывается, ему не надо сниматься с учета по ЕНВД

Нужно ли при закрытии ИП, применяющего ЕНВД, подавать заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный дохода? Нет, не нужно, ответила ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Такое заявление подается только если ИП прекращает деятельность, облагающуюся ЕНВД. То же касается и организаций — при ликвидации фирмы заявление о снятии с вмененки не подается.

И вот почему: