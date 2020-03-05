Если ИП закрывается, ему не надо сниматься с учета по ЕНВД

Нужно ли при закрытии ИП, применяющего ЕНВД, подавать заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный дохода? Нет, не нужно, ответила ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».
Такое заявление подается только если ИП прекращает деятельность, облагающуюся ЕНВД. То же касается и организаций — при ликвидации фирмы заявление о снятии с вмененки не подается.
И вот почему:
- утрата статуса индивидуального предпринимателя (или юридического лица) — это прекращение любой предпринимательской деятельности, а не только той, в отношении которой применялся указанный специальный налоговый режим;
- при ликвидации налогоплательщика снятие его с учета в налоговых органах осуществляется на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
- государственная регистрация прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП (ликвидации организации) осуществляется без представления заявления о снятии с учета в качестве плательщика единого налога.