Клерк.Ру

Документы по зарплате теперь надо хранить 50 лет, а не 75

Минфин выпустил Информационное сообщение № ИС-учет-23 от 26.02.2020, в котором поведал об изменениях в бухгалтерском законодательстве.

В документе в частности упоминается об уточнении перечня архивных документов бухгалтерского учета.

Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236 утверждена новая редакция Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления, с указанием сроков их хранения.

Новая редакция Перечня заменяет перечень, утвержденный приказом Минкультуры от 25 августа 2010 г. № 558.

Основные новеллы Перечня.

1. Изменены сроки хранения документов по ряду позиций Перечня.

Так, срок хранения документов о недостачах, присвоениях, растратах (позиция 287) увеличен до 10 лет(ранее — 5 лет), о получении заработной платы и других выплат (позиция 295) до 6 лет(ранее — 5 лет), лицевых счетов работников и карточек-справок по заработной плате, законченных делопроизводством после 1 января 2003 г. (позиция 296), сокращен до 50 лет(ранее — 75 лет).

2. В Перечне определен срок хранения для ряда новых документов бухгалтерского учета:

📌 Реклама
Отключить

а) стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта — 5 лет (позиция 267);

б) консолидированная финансовая отчетность, финансовая отчетность не создающих группу организаций, составленная по МСФО: годовая — до ликвидации организации; промежуточная — 5 лет (позиция 275).

Кроме того, в Перечне особо указаны сроки хранения договоров гражданско-правового характера о выполнении работ, оказании услуг физлицами: законченных делопроизводством до 1 января 2003 г. — 75 лет; законченных делопроизводством после 1 января 2003 г. — 50 лет (позиция 301).

3. Из Перечня исключен ряд позиций, в частности, формы (альбомы форм) унифицированных первичных документов и регистров бухгалтерского учета, заказы на бланки документов учёта и отчетности.

📌 Реклама
Отключить

Новая редакция Перечня вступила в силу с 18 февраля 2020 года.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить