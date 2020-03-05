Новые преференции самозанятым. Какие возможности для бизнеса им подарят

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Rin_ka https://www.klerk.ru/blogs/buhcrimea/496391/#comment__779244 ссылка на мой комментарий для тех, к... Не ТОТ Учет

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MaxC Уплатив налог на собак, я вправе рассчитывать на то, что у каждой урны (в городе, в парке) будет ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

РюмкаБезысходности Так я и не ратовал за прямой налог, это глупо. Те же собаки-поводыри это необходимое оборудование... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Над.К Интересно, а как это можно заявить "вы отмывочная контора"? Вот просто так и заявить и незаконно ... ИФНС запросила 7 тыс. документов, чтобы оштрафовать за их непредставление

MaxC Армия у царя большаааая, особенно, внутренняя. Людей государевых нонче много стало на Руси.))) Им... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Елена Родина Как раз надо разослать к выборам в думу, пусть народ увидит свою пенсию в 8 тыс. рублей.... ПФР начнет слать новые письма счастья. Что в них будет