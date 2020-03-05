Новые преференции самозанятым. Какие возможности для бизнеса им подарят

Для самозанятых введут льготное кредитование и другие плюшки.
Мишустин предложил обсудить на заседании правительства в четверг меры поддержки самозанятых граждан.
Специальный налоговый режим самозанятых сегодня действует уже в 23 регионах страны, а с 1 июля будет распространяться на всю страну, поправки в закон позволят самозанятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая сейчас доступна для малого и среднего бизнеса.
Среди таких мер он назвал льготное кредитование, лизинговые программы, имущественную поддержку, а также возможность поставок работ и услуг крупным компаниям по госзакупкам, доступ к государственным сервисам, которые предназначены для предпринимателей.
Налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% – при работе с компаниями. С 1 января 2020 года налог для самозанятых действует еще в 19 регионах.