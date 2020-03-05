Появилась льгота по УСН для тех, кто лишается ЕНВД и ПСН

Плательщикам ЕНВД и ПСН, теряющим право применять эти системы налогообложения, разрешат учитывать расходы на закупленные товары при переходе на УСН.

Законопроект с такими поправками в Налоговый кодекс был принят сегодня в первом чтении. Если закон будет принят (в чем сомнений нет, поскольку он поддержан правительством), то плательщики ЕНВД и ПСН после перехода на УСН с объектом доходы минус расходы, смогут включить в расходы товар, который был куплен до перехода на УСН.

Списываться в расходы он будет по мере продажи, в соответствии с пунктом 22 статьи 34625 Налогового кодекса.

Поправки должны вступить в силу задним числом, с 1 января 2020 года. Такой срок объясняется тем, что в течение этого года многие организации и ИП потеряют право применять ЕНВД и ПСН из-за введения обязательной маркировки обуви и лекарств.