Бухгалтерам опять предсказывают вымирание

Глава Минфина Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ отнес бухгалтеров и охранников в ряд отмирающих в России профессий.

«Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, — мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного», — цитирует Силуанова ТАСС.

Он указал, что новые технологии создают новые возможности. Но при этом увеличивается разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях.

Предсказание о вымирании профессии бухгалтера в последнее время все чаще появляются в СМИ. Однако пока эта профессия одна из самых востребованных.