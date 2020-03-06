Нападки банковских мошенников – на ИП

Трендом 2020 года в области банковских мошенничеств могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия».

Расчет такой: бизнесмены такие же доверчивые как и обычные физики, но на счетах держат большие суммы. В среднем каждое хищение у представителя малого бизнеса в 15 раз крупнее, чем с карты частного клиента. Кроме того, предприниматели часто заняты и не имеют возможности проверять информацию.

Обманывают ИП по тем же схемам, что и обычных людей. Банкиры так отзываются: малые предприниматели по модели поведения похожи на частных клиентов, а схему их обмана мошенники уже отточили.

Аналитики Сбербанка, банка «Открытие» по кибербезопасности согласились, что в 2020-м стоит ждать активизации мошенников в сегменте ИП. Сценарий с увеличением атак на представителей малого бизнеса учитывается при разработке мер по противодействию мошенникам в МТС Банке.

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В 2019 году мошенники нелегально списали деньги со счетов россиян около 570 тыс. раз, а общая сумма ущерба составила 5,7 млрд рублей. При этом атак на счета юрлиц и ИП в российских банках зафиксировано всего 4,6 тыс., а сумма хищений составила 700 млн рублей. И если у физика украли в среднем 10 тыс. рублей, то у среднего ИП – больше 150 тыс. рублей.

В этом году существенно вырастет вероятность кросс-канальных атак, предполагают в Росбанке. Многие клиенты имеют не только мобильный банк как физлица, но и онлайн-кабинет для ИП или доступ к системе дистанционного обслуживания компании, в которой они работают. Получив данные, например, для входа в личный кабинет физлица, злоумышленнику легче попасть и в банк для ИП.

Тинькофф считает иначе. Большинство случаев фрода у юрлиц сейчас приходится на хозяйственные споры, а социнженерия встречается реже. При переводах между юрлицами через приложение выводится информация о риск-профиле получателя платежа, чего не делается при перечислениях между физиками. Кроме того, чтобы получить деньги от юрлица или ИП, мошеннику придется создать подставную фирму, что намного дороже и сложнее, чем оформить карту для вывода средств.

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Схема обмана может быть связана с фейковой угрозой о блокировке счета.