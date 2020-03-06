38 банков находятся в зоне риска

Индекс здоровья банковского сектора, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», показал, что 38 российских банков могут столкнуться в течение ближайших 12 месяцев с дефолтом.

Как отмечают эксперты, в последнем квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора впервые с начала 2018-го превысил 90 %, что вызвано снижением числа дефолтов финансовых организаций. В частности, если в 2018 году лицензий лишились 57 банков, то в прошлом - лишь 28.

Между тем 38 кредитных организаций все еще находятся в зоне повышенного риска. При этом рейтинги данных банков в ближайшее время вряд ли улучшатся, передает РИА Новости.