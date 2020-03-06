А ваша карта поддельная?

Случаев с подделкой банковских карт в 2019 году стало больше по сравнению с предыдущими годами, сообщает МВД.

«За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% и составило 219 тысяч, в том числе подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов на 15,3% и в сфере автострахования на 26,7%» (по материалам РИА-новости).

Новые технологии шагают по планете, все переносится в киберпространство, в том числе, и банковские карты. Однако, очень часто жертвами мошенников люди становятся по собственной вине.



Не нужно отправлять фотографию банковской карты с двух сторон по просьбе не пойми кого. Стоит с осторожностью использовать смартфоны с технологией NFC. И уж точно не стоит пользоваться неизвестным программным обеспечением для хранения паролей.