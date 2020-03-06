Почему не платят по кредитам? Рассказывают коллекторы

Более половины российских заемщиков допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%. Чаще всего причиной просрочки становится падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%), семейные обстоятельства (5%), не рассчитал свои финансовые возможности и не хватает денег на выплату (10%)», — сказал он.

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Кроме того, 9% должников не хотят платить по кредиту, поскольку не согласны с суммой долга, а еще 6% допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платеж. При этом около 5% заемщиков, допустивших просрочку по кредиту, являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать взятую ссуду.

Среди тех, кто просрочил выплаты по кредитам, есть и убежденные неплательщики, то есть те, кто уверен, что можно не возвращать долги. Эта категория до последнего пытается избежать ответственности, придумывая новые и новые отговорки, однако избежать суда им не удается и к основному телу долга добавляются судебные издержки. А взысканием уже занимаются приставы.

Добросовестные клиенты, подчеркнул Мехтиев, пытаются не доводить свою задолженность до суда, и при определенном уровне желания им удается решить свои проблемы в течение 4-6 месяцев и возобновить регулярные выплаты.