Одного кассового чека мало для вычета по НДС при оплате жилья в командировке

Можно ли принять к вычету НДС на основании кассовых чеков, выданных работникам организации, при приобретении такими работниками услуг по найму жилых помещений в период служебной командировки?

Такой вопрос поступил в Минфин. Ответ — нет.

Вместе с тем, в письме Минфина № 03-07-09/13555 от 26.02.2020 разъясняется, какие документы являются основанием для вычета НДС, уплаченного при приобретении услуг по найму жилого помещения в период служебной командировки работников.

Это счет-фактура и документы, подтверждающие фактическую уплату налога (в том числе кассовый чек с выделенной в нем суммой НДС), либо бланк строгой отчетности, оформленный на командированного сотрудника, в котором указана сумма НДС, и включенный им в отчет о служебной командировке.

При этом кассовый чек не является основанием для вычета указанных сумм НДС и не подлежит регистрации в книге покупок.