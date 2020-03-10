На услуги лизинга может быть один счет-фактура по нескольким договорам

Как и когда должны выставляться счета-фактуры по услугам лизинга, Минфин разъяснил в письме от 27.02.2020 № 03-07-09/14213.

Счета-фактуры в отношении услуг по предоставлению имущества в лизинг следует выставлять не позднее пяти дней, считая со дня получения сумм оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг, либо не позднее пяти дней, считая со дня окончания налогового периода, в котором такие услуги оказаны.

А можно ли в одном счете-фактуре отразить услуги лизинга, оказываемые на основании двух различных договоров?

Минфин пояснил что в случае, если за соответствующий налоговый период такие услуги оказываются в адрес одного и того же покупателя, такой порядок составления счетов-фактур нормам НК и Правилам, утвержденным постановлением Правительства от 26.12.2001 № 1137, не противоречит.