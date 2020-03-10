Какие больничные платить изолированным из-за коронавируса

Угроза распространения коронавируса заставляет власти предпринимать ряд мер. Например, в Москве издали указ, обязывающий граждан, прибывающих из ряда стран, обеспечить «самоизоляцию на срок до 14 дней» с момента приезда.

Кроме того, работодатели обязаны каким-либо образом устроить процедуру измерения температуры работников. И отстранять от работы тех, у кого она повышена.

В связи со всей этой ситуацией в Госдуме предложили законодательные поправки, направленные на повышение уровня пособия по больничному в связи с карантином.

Дело в том, что сейчас размер больничных зависит от стажа и у молодых специалистов пособие составляет всего 60 % от зарплаты.

В Минтруде уже отреагировали на это предложение и ответили, что на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования.

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