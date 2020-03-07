«Тинькофф» подала заявку на регистрацию бренда AI Bank. Это новая концепция банкинга

«Тинькофф» подала заявку на регистрацию бренда AI Bank. Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме «Тинькофф». Об сообщает vc.ru с ссылкой на компанию.

Об этом стало известно 6 марта 2020 года после того, как основатель и основной владелец компании Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии.

По словам представителей компании, новая торговая марка не связана с ребрендингом — это новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта, которую «Тинькофф» начала развивать с конца 2019 года.

ИИ на основе больших данных будет анализировать потребности пользователя и помогать ему принимать решения, экономя его время — концепция станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», объяснили в компании.