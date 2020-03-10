Назван виновный в большом количестве бухгалтеров. Спойлер: это Силуанов

На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в будущем будет сокращаться количество бухгалтеров. Помимо этого, системы мониторинга и камеры помогают сократить количество охранников и «вместо пяти охранников можно иметь одного».

Это высказывание вызвало бурю эмоций в профессиональном сообществе.

Не знаем, как среагировали на это охранники, но бухгалтеры — весьма скептически. В последнее время кто только не говорит о предстоящем вымирании профессии, которая пока живее всех живых и входит в топ самых востребованных работодателями.

Между тем это высказывание главы Минфина сподвигло на комментарии не только бухгалтеров, но и некоторых политиков.

Так, член бюро президиума партии «Родина» Алексей Рылеев иронично отметил: «Можно подумать, что бухгалтерами у нас рождаются, а охранниками становятся исключительно от хорошей жизни». Политик напомним, что профессия бухгалтера — одна из самых популярных в России.

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«Бухгалтеры избавляют предпринимателей от тех забот, тревог и проблем, что им доставляют представители либерально-экономического блока, ярким представителем которого и является господин Силуанов. А охранниками в той же Москве работают вахтовым методом жители других регионов. И за это тоже стоит тоже сказать спасибо чиновникам а-ля Силуанов. Так что данное заявление — либо верх цинизма, либо Силуанов проговорился о неких реформах, что избавят народ России от необходимости работать охранниками и прибегать к помощи армии бухгалтеров. Но вот только во втором я сильно сомневаюсь», — резюмировал Алексей Рылеев.