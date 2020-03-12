Электронная трудовая книжка не оформляется безработному. Ждите трудоустройства

Можно ли подать заявление о выборе варианта трудовой книжки в Пенсионный фонд физическому лицу, не работающему в настоящее время? Кто переведет в электронный вид трудовую книжку безработных граждан?

Ответы на эти вопросы дали в ПФР.

Пенсионщики пояснили, что неработающий гражданин не может самостоятельно подать заявление в ПФР. Это обязанность исключительно работодателя представлять сведения о трудовой деятельности своих работников.

Как только человек снова устроится на работу, он сможет сделать выбор в пользу бумажной или электронной версии.

В электронном виде сведения будут формироваться с 2020 года. То есть последняя запись в бумажной трудовой книжке по состоянию на 1 января 2020 года станет точкой отсчёта для начала электронной трудовой книжки.

Переводить в электронный вид всю имеющуюся в бумажной трудовой книжке информацию законодательно не предусмотрено. Сведения до 2020 года останутся только в бумажной трудовой книжке.