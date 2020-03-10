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Продавец не отправил кассовый чек по электронной почте. ИП оштрафовали

Индивидуального предпринимателя оштрафовали только за то, что не был отправлен чек по электронной почте. При этом бумажный кассовый чек был выдан. Однако апелляционный суд с  налоговиками не согласился.

Петербургская налоговая провела контрольную закупку в магазине ИП. Проверяющие оплатили пакет услуг, стоимостью 100 рублей и получили бумажный кассовый чек. До момента расчета они попросили отправить кассовый чек на электронную почту, а так же на номер телефона, однако продавец (по утверждению налоговиков) отказался это сделать.

Был составлен протокол об административном нарушении, предусмотренным частью 6 статьи 14.5 КоАП. Штраф для ИП за это нарушение составляет 2 тыс. рублей.

Дело в первой инстанции предприниматель проиграл. Но апелляционный суд вынес иное решение. По мнению судей, раз бумажный чек был выдан, то нарушения нет, а значит и штрафовать не за что. Кроме того, суд обратил внимание на то, что продавец просто не смог отправить чек, а не просто отказался. И это зафиксировано в акте проверки.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2020 № 13АП-34375/2019 по делу № А56-89619/2019

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