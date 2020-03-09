Мишустин провел внеплановое совещание. Обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
В совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Несмотря на то что на совещании было восемь человек, пресс-служба правительства цитирует только двоих – Силуанова и Новака. По словам Новака, в ходе переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+ о продлении или заключении нового соглашения по ограничению добычи нефти, российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы «лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть». Несмотря на это, отметил министр, партнеры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».
По словам Силуанова, даже в условиях низких цен на нефть российские власти сохраняют планы по выполнению поручений президента и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
- Россия и ОПЕК 6 марта не смогли договориться о продлении существующего соглашения об ограничении добычи нефти.
- Биржи США 9 марта открылись падением основных индексов: S&P 500 в первые минуты торгов упал на 6,9%, Dow Jones на 7%.
- Европейские и азиатские биржи также упали 9 марта вслед за обвалом цен на нефть: баррель Brent в ночь на 9 марта подешевел до 30 долларов после разрыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи углеводородов.
- К 11:15 мск на форексе европейская валюта торговалась по 85,57 рубля. Курс доллара к этому же времени составил 74,89 рубля.
- Акции российских технологических компаний упали на биржах США. Акции «Яндекса» на бирже Nasdaq падают более чем на 14%, свидетельствуют данные торгов.