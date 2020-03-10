Штрафы нового КоАП убьют малый и средний бизнес. Мишустина об этом предупредили

Предприниматели просят правительство вместе обсудить административную ответственность в проекте нового КоАП РФ.
Редакция документа несет в себе риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране. Об этом заявил омбудсмен Титов в своем письме председателю правительства Мишустину.
30 января Минюст опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Они заработают 1 января 2021 года.
Два источника в правительстве РФ подтвердили ТАСС, что «письмо бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова получено, но пока не рассмотрено».
Мишустин, ранее комментируя проект нового КоАП, призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. В Госдуме предлагали не допустить спешки при подготовке редакции в проект. А рабочая группа, которая занималась поправками, высказывала намерение просить главу правительства отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. О том, что документ еще не окончательный и будет дорабатываться с учетом общественного мнения, говорил в феврале замминистра юстиции РФ Денис Новак.
На что обратил внимание Мишустина Титов
1. Существенное увеличение размеров штрафов без какого-либо экономического обоснования, по отдельным административным правонарушениям повышение штрафов составляет десятки раз.
2. Самое существенное увеличение штрафов – за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям пребывания, воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей, а также ухода и присмотра за ними. Для ИП оно, как предполагает проект нового КоАП, вырастет в 70 раз. В 35-60 раз повысятся штрафы для водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, при превышении для тяжеловесного транспорта допустимых габаритов, массы или нагрузки на ось без специального разрешения.
3. В проекте нового КоАП появилось понятие «грубого административного правонарушения», что может стать «высоко рискованным для участников производства по делу об административном правонарушении» из-за возможного субъективного толкования этого понятия судом.
4. Увеличение предельного срока проведения административного расследования с 1 до 2 месяцев.
5. Увеличение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении с 13 до 22.
6. Исключение права бизнес-омбудсмена обжаловать постановление по делу об административном правонарушении и другие пункты.
7. Мнение бизнеса при подготовке законопроектов фактически не учитывалась.