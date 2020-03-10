Штрафы нового КоАП убьют малый и средний бизнес. Мишустина об этом предупредили

Предприниматели просят правительство вместе обсудить административную ответственность в проекте нового КоАП РФ.

Редакция документа несет в себе риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране. Об этом заявил омбудсмен Титов в своем письме председателю правительства Мишустину.

30 января Минюст опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Они заработают 1 января 2021 года.

Принятие законопроектов [о новом КоАП и новом процессуальном КоАП] в текущей редакции несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса в РФ. Прошу дать поручение организовать на уровне правительства РФ совещание по законопроектам с участием уполномоченного, представители бизнеса и ведущих предпринимательских объединений

Два источника в правительстве РФ подтвердили ТАСС, что «письмо бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова получено, но пока не рассмотрено».

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Мишустин, ранее комментируя проект нового КоАП, призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. В Госдуме предлагали не допустить спешки при подготовке редакции в проект. А рабочая группа, которая занималась поправками, высказывала намерение просить главу правительства отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму. О том, что документ еще не окончательный и будет дорабатываться с учетом общественного мнения, говорил в феврале замминистра юстиции РФ Денис Новак.