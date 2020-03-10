ЦБ разрешит перевод до двух миллионов в «быстрых платежах». Откуда у нас столько денег, ЦБ?

ЦБ анонсировал увеличение верхнего предела суммы перевода с 600 тысяч до двух миллионов в системе быстрых платежей.

Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы, сообщается на сайте регулятора.

Кроме этого, регулятор указывает сроки, когда это должно заработать.

Оплата товаров и услуг по QR-коду должна быть к 1 февраля 2021 года.

Проведение платежей между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года.

Проведения периодических платежей — например, платежей за кредит или подписка на видео- и аудиоконтент — к 1 сентября 2021 года для «физиков».

Переводы от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — с 1 января 2022 года.

Переводы между физическими лицами в СБП системно значимые банки должны проводить с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Недавно ЦБ даже штрафовал Сбербанк, за то, что последний просрочил подключение к этой системе.