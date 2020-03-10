Вышел новый список автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Его использовать уже в 2020 году

Недавно Минпромторг внес изменения в перечень дорогостоящих автомобилей (средней стоимостью от 3 млн руб.) для расчета транспортного налога за 2020 год.

В частности, в него дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Поясним, налог на авто, вошедшие в перечень, рассчитывается с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости.

Для физлиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в соответствии с перечнем в 2021 году за налоговый период 2020 года. Организации — владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и уплачивают авансовые платежи в течение 2020 года.

Скачать обновленный перечень можно здесь.