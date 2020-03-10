Минфин внес поправки в ПБУ по учетной политике и исправлениям ошибок

Минфин внес поправки в два ПБУ — 1/2008 «Учетная политика организации» и 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
Изменения незначительные. Из ПБУ 22/2010 убрали организации госсектора (для них теперь отдельные стандарты бухучета) и заменили термин «пересмотренная бухгалтерская отчетность» на «исправленная». Кроме того, теперь в пункте 7 указано, что если существенная ошибка была исправлена после представления отчетности каким-либо пользователям, исправленная отчетность должна быть повторно представлена. Ранее там было написано, что пересмотренная отчетность должна быть заменена.
Поправки в ПБУ 1/2008 касаются организаций, имеющих дочерние общества и применяющих МСФО.