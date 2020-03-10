Минфин внес поправки в ПБУ по учетной политике и исправлениям ошибок

keshka насчет вымирания бухгалтеров они прям пугают малых детей. а кто будет искать схемы оптимизации? в... И швец, и жнец: какие странные вакансии предлагают бухгалтерам

MaxC Я же написал Вам, Чича живет очень красиво. Сходите к нему в инсту.)) Не жизнь, а сплошной праздн... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

Над.К Цирк да и только. Президент, у которого расписан день по минутам на месяцы вперед, вдруг все брос... Путин не против обнуления своего срока президентства

MaxC Про любовь Вы все правильно написали.)) Маргарита - не положительный герой совсем. Любовь её греш... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Да, ладно! Чего там проясняется? Это было понятно еще в 12 году... Бюджетников мотивируют регистрироваться на Госуслугах к 22 апреля

MaxC Для мелкого лучше тетечки в нашей реальности. Кто же спорит?!))Тетечки вообще ЛУЧШЕ, если честно)... Бухгалтерам опять предсказывают вымирание

VikaV2193 Вот, это бабушка надвое сказала, хотя вполне возможно.А, про любовь русским по белому написано. )... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

mityai Для домыслов слишком уж много перед глазами. Всякая нечисть типа Закаева, Резуна и тд в Лондон ст... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

VikaV2193 Конечно. С православной точки зрения, там где рай и ад и как бэ всё. Рай им не полагается, вечный... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

MaxC Не сотрудничает. Поверьте - на дух не переносит.Это уж у Вас в голове каие-то чудаковатые домыслы... Рубль рухнул после открытия торгов: сводка на 11:00

Peter Hahn Спасибо за подробную статью!У MBA конечно есть альтернативы, и одна из них Executive Programme fo... Кому нужен ваш MBA?