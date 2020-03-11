Суд решил, что МФО не должны применять ККТ при получении процентов. У ФНС другое мнение

Микрофинансовую организацию оштрафовали за то, что она не применяла ККТ при получении процентов по займам. Налоговики посчитали, что внесение клиентом в пользу МФО денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам является платой за оказанные услуги, а значит ККТ должна применяться.

Суд не с ними не согласился. И вот почему. Из пункта 2 статьи 779 Гражданского кодекса следует, что правила главы 39 «Возмездное оказание услуг» применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ.

Порядок заключения, исполнения, прекращения договора займа регулируется гл. 42 ГК РФ и не поименован среди глав, регулирующих отношения, связанные с оказанием услуг.

Ссылка налоговиков на письмо ФНС от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12600 суд не устроила, поскольку указанное письмо не является нормативным правовым актом.

Пока дело прошло только вторую инстанцию. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.02.2020 по делу № А69-2874/2019 еще может быть оспорено в кассации.