Обнуление президентских сроков прошло в Госдуме. Путин идет на новый круг

Госдума поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции.
Эту поправку предложила депутат Госдумы и космонавт Валентина Терешкова. За обнуление выступили 380 депутатов, против – 43. Один человек воздержался.
Вчера и Путин поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом. По его мнению, обнуление возможно только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку одобрят на голосовании.
Мы не будем расписывать длинную поправку, которую инициировала женщина-космонавт. Всем и так ясно, что формулировка заточена под Путина и позволит ему и дальше президентствовать. Он получит возможность находиться в кресле еще два срока.
«Вообще, поразительно. Путин же, вместе со всей своей медийной обслугой, годами пестовали имидж такого типа дальновидного и хитрого политика, способного, якобы, к тонким ходам, сложным конструкциям и непресказуемым решениям. И вот дошло до главного вопроса: как обстряпать пожизненное правление, чтобы было красиво и никто ничего не понял. И что в оказалось? Оказалось, что в итоге Путин не придумал ничего умнее, чем директор белорусского совхоза», – прокомментировал события оппозиционер Леонид Волков.