Обнуление президентских сроков прошло в Госдуме. Путин идет на новый круг

Госдума поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции.

Эту поправку предложила депутат Госдумы и космонавт Валентина Терешкова. За обнуление выступили 380 депутатов, против – 43. Один человек воздержался.

Вчера и Путин поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом. По его мнению, обнуление возможно только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку одобрят на голосовании.

Мы не будем расписывать длинную поправку, которую инициировала женщина-космонавт. Всем и так ясно, что формулировка заточена под Путина и позволит ему и дальше президентствовать. Он получит возможность находиться в кресле еще два срока.