Не хотите захвата ООО сторонним директором? Удостоверяйте решение о его смене у нотариуса!

Удостоверяйте решения участников о смене директора. Это защитит ООО от незаконной смены руководителя.

На сайте ФНП появилось письмо, в котором нотариусы крайне обеспокоены тем, что происходит много мошеннических смен директора в ООО.

Пройдемся по самым значимым местам.

В основе схемы часто лежит фальшивый протокол собрания участников ООО о смене генерального директора компании. Его легко подделать, а проверить такой документ не уполномочен ни нотариус, которому его предъявляют для свидетельствования подлинности подписи новоиспеченного «гендиректора», ни сотрудник налоговой службы, который вносит соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

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При смене директора заполняется завяление по форме Р14001, больше к нему ничего прикладывать не нужно, согласно пункту 2 статьи 17 ФЗ «О регистрации ЮЛ и ИП». То есть, протокол или решение в налоговую вообще не должны попадать (хотя иногда просят сами налоговики). Выходит, что проверять подлинность протокола или решения должен нотариус. А если он не видел кто подписывал решение или протокол, как он определит, поддельный он или нет? Ему остается уповать на добросовестность заявителя. Но до этого как-то подписывали все, без проблем.

Как результат, аферисты могут «назначить» своего директора, и, пока компания восстанавливает справедливость, проводят операции со средствами на счетах компании в банке, либо используют добропорядочное предприятие для незаконных схем налоговых мошенничеств, легализации или вывода теневых средств.

Да, подлинность подписи свидетельствует новый директор. Это — позиция ФНС с весны 2014 года, плюс позиция ныне не существующего ВАС, изложенная в Постановлении Президиума ВАС от 14.02.2006 № 12049/05 (но она в силе). То есть, в 2014 году были заложены все предпосылки к тому, что не пойми кто приходит с документами компании к нотариусу, показывает ему «почти как настоящий» протокол, и регистрирует себя в качестве нового директора. Почему сейчас-то обеспокоились?

Сейчас закон позволяет собранию участников ООО принимать решения, не удостоверяя их у нотариуса, если в своем уставе в качестве подтверждения таких решений ими выбран какой-либо иной способ — например, через подписание протокола собрания всеми участниками. Несмотря на значительный юридический вес такого документа, он нигде не фиксируется, законом не предусмотрено никакого отдельного реестра протоколов собраний участников ООО, и этим пользуются аферисты.

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Подпункт 3 п. 3 ст 67.1 ГК дает возможность решения собраний подтверждать, кроме нотариального удостоверения, другими способами. Подписать протокол всеми участниками, вести видеосъемку и аудиозапись собрания. То есть, участники ОООдолжны бы обеспокоиться тем, каким образом происходит защита принятия решений в обществе. Если это как обычно — быстренько все протокол подписали и разошлись (если вообще собрание было, а не так — протокол каждому принесли, он на нем расписался, далее готовятся документы в налоговую. Но почему это занимает нотариусов?

Свою ложку дегтя добавляет и новый вид цифрового мошенничества, когда предприятия переоформляются на третьих лиц с помощью поддельных ЭЦП. В этом случае аферистам даже не приходится тратить время на походы к нотариусу или налоговикам.

Электронная подпись дейтвительно позволяет не тратиться на нотариуса. И ею действительно пользуются злоумышленники. Но этот вопрос нужно адресовать удостоверяющим центрам, которые дают подписи всем подряд.

Удостоверение решения собрания, по тарифам в Москве, составляет 3000 рублей за каждый час присутствия на собрании нотариуса, плюс УПТХ (утвержденная правовая и техническая работа) 3000 рублей в час, и плюс 5000 рублей за подготовку собрания и выдачу свидетельства. Если участник один, свидетельствуется подлинность подписи на его решении, что составит 1300 рублей. И сверху еще 1600 рублей за подлинность подписи на заяалении по форме Р14001.

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Итого смена директора, если введут обязательное присутствие нотариуса при принятии решения — 12500 рублей (если за час уложатся), если участников несколько, и 2900 рублей, если он один.

В общем, беспокойство нотариусов понятно.

Посмотреть полный текст Письма можно на сайте ФНП.