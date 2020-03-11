Как увеличить выручку в 3,5 раза? Надо стать подрядчиком ФНС

Отчетные финансовые показатели компании, получившей огромные контракты ФНС по линии строительства ее ЦОДов, резко рванули вверх.

Выручка «Амдтехнологий» по итогам 2019 г. подскочила на 350%, посчитали в CNews. Год назад она составляла немногим более 1 млрд руб., а сейчас подскочила до 4,5 млрд руб.

Порядка 95% выручки компании, в штате которой трудится порядка 100 человек, приходится на проекты для госсектора. Оставшиеся 5% — для финансовых организаций.

Львиная доля подскочившей выручки «Амдтехнологий» пришлась на контракты компании с ФНС. В 2019 г. компания заменила многолетнего подрядчика ведомства по линии создания ее мегаЦОДов — основной площадки в подмосковной Дубне и резервной в Городце Нижегородской области. Как минимум с 2013 г. все крупнейшие многомиллиардные контракты в этом проекте забирал «Компьюлинк», чаще всего выходя на тендеры в одиночестве, либо соревнуясь с претендентами, чьи заявки отклоняла конкурсная комиссия.

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Но в 2018 году у «Компьюлинка» начались проблемы — против президента компании Михаила Ляща было заведено уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве с недвижимостью в составе организованной группы (ст.159 УК РФ). И ФНС расторгла контракты с этой фирмой в январе 2019 года.

В отношении прерванных проектов ФНС позже были запущены новые аукционы — по два на каждый из ЦОДов, и победителем в каждом из них стала компания «Амдтехнологии». На всех четырех аукционах конкуренцию победителю также никто не составил.

Заметим, что компания «Амдтехнологий» пересекается по учредителям с компанией «Амдэкспертиза». У этих фирм одинаковый вид деятельности и находятся они в одном здании. Есть еще и третья компания, «Амд проект» (пересечение по одному учредителю). И она тоже имеет похожий вид деятельности и находится по тому же адресу, правда на другом этаже. Все три фирмы относятся к субъектам малого предпринимательства и почему-то ФНС не посчитала вот это все дроблением бизнеса, а подрядчика недобросовестным.