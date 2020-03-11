Пути назад нет. Закон о поправках в Конституцию уже утвержден Советом Федерации

Госдума сегодня, 11 марта, в третьем чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию. И его уже успел рассмотреть и одобрить Совет Федерации. Осталось только подписать у президента.

За принятие закона, согласно данным прямой трансляции на сайте Госдумы, проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата воздержались, несмотря на увещевания спикера Вячеслва Володина. Он пригрозил воздержавшимся, тем, что «люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал» такие замечательные нормы, как обязательная индексация пенсий, гарантия зарплаты не ниже прожиточного минимума и т.п.

В Совете Федерации нашелся один сенатор, проголосовавший против закона, трое воздержались. За одобрение закона проголосовали 160 человек.

Поправки вступят в силу после всенародного голосования, назначенного на 22 апреля.