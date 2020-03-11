Что Госдума поменяла в Конституции. И зачем это все

Вчера Госдума приняла ряд поправок в Конституцию во втором чтении. Сегодня будет третье, ключевое. Посмотрим, что будет меняться.

1. В главу 3 внесут упоминание Бога (п. 2 ст. 67.1).

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Хотя действующая статья 14 гласит о том, что вообще-то Россия светское государство, и никакая религия не устанавливается главенствующей. Хотя по сути, будет упоминание одной из них

2. Президенты в отставке будут обладать неприкосновенностью, и правом пожизненно становиться членами Совета Федерации.

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3. Президенту, членам Совета Федерации, Госдумы, членам Правительства, главам регионов, судьям, прокурорам, уполномоченному по правам человека —иметь зарубежную недвижимость, счета в иностранных банках, прочие зарубежные активы, а также, иностранное гражданство.

Но, это для будущих, к действующим это не относится.

4. Русский язык — государствообразующий (республики могут устанавливать свои языки наравне с русским), историческая правда должна защищаться, любое отчуждение территорий не допускается, память защитников Отечества нужно чтить. Институт семьи и брака под защитой федерального центра и на местах, дети — в важнейшем приоритете.

На государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

5. Пенсии индексируюсяодного раза в год.

6. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. То есть, «в среднем по больнице»?

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7. Решения межгосударственных органов, противоречащие в своем истолковании Конституции — не применяются. К примеру, решения ЕСПЧ.

8. Создаются условия для устойчивого экономического роста, повышения благосостояния граждан, гарантируется защита достоинства граждан, «и уважение человека труда» (или труда человека?). В общем, в статье 75.1 очень про это много всякого.

Ну а в итоге, все, наверное, уже поняли, для чего все это было затеяно и так быстро претворяется в жизнь.