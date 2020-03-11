Сотрудник не хочет в карантин после поездки за границу. Что делать?

Карантин вызывает все больше вопросов у работодателей.

В «Красный уголок бухгалтера» поступил новый вопрос.

Ситуация следующая. В одной клинике сотрудница, врач, должна вернуться с отдыха в Турции.

Вроде как страна не внесена в черный список, но все равно вызывает беспокойство, что возможны контакты с разными людьми с любых стран, к примеру, в аэропортах.

Сейчас разрешено давать больничный даже здоровым людям в целях профилактики.

Однако это делается на добровольных началах со стороны сотрудника, заставить его нельзя. В оплачиваемый отпуск она тоже идти не хочет, так как планирует еще один отпуск в ближайшие месяцы.

Вот и получается, что заставить сотрудника нельзя, но если вдруг контакт с больным был, это может стать большой проблемой. Тем более, это клиника.

Интересно, а как тут быть? И заставить нельзя, и сам не хочет, и сотрудник, видимо, ценный.

Возможно ли взять с сотрудника письменный отказ от карантина?

Мы пока отправили запрос в Роструд, но когда он придет...

Уважаемые читатели, что можете посоветовать в этом случае? Просим писать в комментариях.